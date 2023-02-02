Фото: Архив КП

Жилье в Саратове продолжает дорожать. Стоимость квартир в новостройках выросла на 1,3%. Такие данные опубликованы на портале Единого реестра застройщиков.

На январь 2023 года цена квадратного метра в новостройках составила 78,96 тысяч рублей. Это на 0,7% выше по сравнению с 2021 годом.

Подорожание жилья в новостройках началось с 2020 года. Резкий скачок цен произошел в 2022 году, когда в течение месяца квадратный метр подорожал на 10 тысяч рублей. За январь 2023 года стоимость квартиры в новостройке составляет 4,234 млн рублей, что на 1,3% выше, чем в прошлом году.

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