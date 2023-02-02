В Заводском районе Саратова появится новый мост

В Саратове определились с местоположением нового моста через железную дорогу в Заводском районе, сообщили в пресс-службе правительства области.

Так, на Ново-Астраханском шоссе проведут новый мост над уже существующим переездом, расположенным на пересечении с линией железной дороги. Под мостом окажется и Пензенская улица – к ней пристроят две развязки, они позволят выехать на Ново-Астраханское шоссе в сторону центра и в сторону выезда из Саратова.

Глава региона Роман Бусаргин уже поручил объявить аукцион на создание проекта нового дорожного объекта. Местные жители ранее неоднократно жаловались на многочасовые пробки в районе железнодорожного переезда – проблему отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, он предложил реализовать проект постройки нового моста и помог с привлечением средств на строительство объекта.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.