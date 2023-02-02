фото: ЧП Саратов

Мужчина скончался после аварии под Дергачами. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 2 февраля, в Саратовской области произошла авария со смертельным исходом. В Дергачевском районе рядом с селом Верхазовка автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился 45-летний мужчина слетел с трассы в кювет и перевернулся.

Мужчина скончался от полученных травм.

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