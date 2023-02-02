фото: Юлия Пыхалова. Архив КП

Саратовец попытался заказать проститутку и лишился 105 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили в управлении МВД по Саратовской области.

По данным полиции, 53-летний местный житель 31 января пытался заказать проститутку, обзванивая номера, размещенные на одном из сайтов интим-услуг. На звонки ему не ответили. На следующий день ему позвонил неизвестный и заявил, что из-за звонков у него «сломалось оборудование» и за это придется заплатить 105 тысяч рублей.

Саратовец поверил в утверждение неизвестного и перевел деньги на указанные счета. После этого он обратился в полицию.

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