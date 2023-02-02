фото: dictation.big-history.ru

Саратовцы смогут проверить свои знания истории Сталинградской битвы. Об этом сообщает Министерство информации и печати.

Сегодня, 2 февраля, отмечается значимая дата для нашей страны. Ровно 80 лет назад советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве и обеспечила перелом в ходе войны.

По всей стране с 2 по 5 февраля пройдет Всероссийская проверка знаний по истории Сталинградской битвы. Участие могут принять все желающие по ссылке dictation.big-history.ru

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