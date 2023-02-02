фото: пресс-служба правительства области

Определен маршрут нового моста в Заводском районе Саратова. Об этом рассказала пресс-служба правительства Саратовской области.

Выбрана трассировка нового моста через железную дорогу в Заводском районе Саратова. На прошлой неделе глава региона поручил окончательно определить его маршрут.

Новый путепровод будет пролегать над железной дорогой на перегоне «Зуборезный-Саратов-3», вместо действующего переезда. Помимо железнодорожной линии, под мостом пройдет улица Пензенская. Дорожная развязка позволит свернуть с нее на Новоастраханское шоссе как в сторону центра, так и на выезд из Саратова.

фото: пресс-служба правительства области

Губернатор Роман Бусаргин поручил объявить аукцион на проектирование дорожного объекта. Параллельно с этим необходимо определить коммуникации, которые предстоит перенести с территории будущего строительства.

Напомним, с инициативой построить путепровод в прошлом году выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Жители города часто жаловались на постоянные пробки из-за закрытого железнодорожного переезда.

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