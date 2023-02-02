Завод "Тантал" в Саратове
В Саратове завод «Тантал» выплатил зарплату сотрудникам только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
ПАО «Тантал» с ноября 2018 года находился в процедуре банкротства. Помимо многомиллионной реестровой задолженности, предприятие не выплачивало зарплату сотрудникам. Сумма долга перед сотрудниками у предприятия составила 22,7 млн рублей.
Прокуратура Ленинского района Саратова провела проверку, в ходе которой выяснилось, что бывший руководитель предприятия и один из арбитражных управляющих присваивали деньги завода.
В отношении них были возбуждены уголовные дела. Только после вмешательства прокуратуры, предприятие частично выплатило задолженность в заработной плате сотрудникам.
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