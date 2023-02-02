В Саратове энергетики фиксируют увеличение потребления тепловой энергии в январе.

В январе температура наружного воздуха, в сравнении с декабрем 2022 г., была ниже: по данным Гидрометцентра в период аномальных морозов она опускалась ниже -20 градусов, которые держались более недели. Поэтому увеличилось и потребление тепловой энергии.

Средняя температура января в Саратове опустилась до -8,5 градусов, в Энгельсе до -8,6

градусов, в Балакове до -10,4 градусов. Для сравнения, в менее морозном декабре эта цифра составляла -6,5 градусов в Балакове, -6 градусов в Саратове и -5,5 градусов в Энгельсе.

Чем холоднее на улице, тем больше тепла требуется дому для поддержания температуры внутри помещений и тем значительнее показатели приборов учета жителей. То есть основным фактором, влияющим на размер начислений за отопление в январе 2023 г., будет объем тепловой энергии, зафиксированный показаниями общедомового прибора учета.

Напомним, что тарифы, установленные с декабря 2022 г., на январь остаются неизменным. Их пересмотр в 2023 году правительством не планируется.

Объемы фактического потребления отопления индивидуальны у каждого дома, совершенно прозрачны, проверить их может любой желающий. Данные для расчетов передают управляющие или сервисные организации по договорам с собственниками МКД. Подробные посуточные отчеты о потреблении тепла находятся у руководства УК-ТСЖ или старших многоквартирных домов.