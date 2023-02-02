фото: ГУ МЧС

В Ртищеве в результате пожара в собственной квартире пострадала семейная пара. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

В среду, 1 февраля, в 18.49 на пульт 01 оперативного дежурного в Ртищеве Саратовской области поступил сигнал о пожаре. Загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома № 9 по улице Крылова. На тушение оперативно выехали три пожарных расчета. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

В результате, 45-летний мужчина и 46-летняя женщина отравились продуктами горения.