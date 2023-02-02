В Пугачевском районе женщина на Lada Kalina улетела с дороги в дерево – в машине ехало четверо детей

Фото: УГИБДД по Саратовской области
Вчера, 1 февраля, в Пугачевском районе Саратовской области пять человек пострадали в автоаварии, сообщили в центре медицины катастроф.
ДТП произошло около 15 часов на трассе Пугачев-Балаково – у села Красная Речка 55-летняя женщина в Lada Kalina вылетела с дороги и врезалась в дерево.
В машине помимо водителя находились четверо детей – 9-летний мальчик, 15-летняя и две 17-летних девочки. Их состояние оценили как удовлетворительное, они могут лечиться на дому. Женщине с травмами средней степени тяжести потребовалась госпитализация.
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