фото: Володин Саратов

Володин – местным властям: переполненные школы должны перейти на обучение в одну смену. Высказывания спикера госдумы опубликованы в телеграм-канале его сторонников «Володин. Саратов».

Вячеслав Володин осмотрел, как идет реконструкция бывшего монтажного техникума в Саратове. Обновленное здание должно стать новым корпусом школы №77, которая сейчас переполнена.

Местная градостроительная политика привела к коллапсу: в микрорайоне жилые дома построены вплотную друг к другу, не хватает социальной инфраструктуры, парковок.

Финансирование смогли выделить после привлечения инвесторов Володиным в августе 2021 года. Двери для учеников должны были открыться 1 сентября 2022 года, но сроки сдачи несколько раз переносили.

В итоге, на сегодняшний день из-за неграмотного планирования работ ответственными лицами средств на окончание строительства нет.

— Деньги, которые выделены, потрачены. Потому что сломали то, что можно было не ломать. Заплатили за то, за что можно было не платить. В итоге средств нет. Поэтому мы договорились: недостающую сумму будем делить на троих и искать каждый со своей стороны, — обратился Вячеслав Володин к губернатору и мэру.

Ответственные за строительство заверили, что школу сдадут до 1 сентября этого года.

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