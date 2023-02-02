В центре Саратова пьяная женщина залезла на дерево – спуститься ей помогли лишь спасатели

Фото: Облспас
В Волжском районе Саратова облспас помог спуститься с дерева нетрезвой 30-летней местной жительнице, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказали в службе, вчера вечером, 1 февраля, пьяная саратовчанка залезла на дерево на улице Чернышевской недалеко от Комсомольской и не смогла самостоятельно спуститься.
После 22:45 на месте оказались спасатели, они помогли женщине спуститься с высоты третьего этажа при помощи альпинистского снаряжения и лестницы.
Горожанка не объяснила, зачем полезла на дерево и отказалась от госпитализации.
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