В центре Саратова пьяная женщина залезла на дерево – спуститься ей помогли лишь спасатели

Фото: Облспас

В Волжском районе Саратова облспас помог спуститься с дерева нетрезвой 30-летней местной жительнице, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в службе, вчера вечером, 1 февраля, пьяная саратовчанка залезла на дерево на улице Чернышевской недалеко от Комсомольской и не смогла самостоятельно спуститься.

После 22:45 на месте оказались спасатели, они помогли женщине спуститься с высоты третьего этажа при помощи альпинистского снаряжения и лестницы.

Горожанка не объяснила, зачем полезла на дерево и отказалась от госпитализации.

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