Депутат облдумы Мария Усова назвала причину, по которой сироты в Саратове ждут жилья более 10 лет

Депутат областной думы Мария Усова

Депутат Саратовской областной думы и генеральный директор «Волга Медиа» высказалась о причинах, по которым дети-сироты в регионе годами ожидают положенных им от государства квартир.

- В этом году 1548 детей-сирот получат свои квартиры. Это огромный прогресс, потому что ещё 2 года назад в очереди на жилье стояло 6000 человек. А среднее время ожидания положенных 33 квадратных метров совсем недавно составляло 13 лет

Основная задача, которую поставил Вячеслав Володин региональному правительству - к 1 января 2026 го года выйти на 500 человек в очереди, чтобы закрывать вопросы год в год, а не растягивать на десятилетия.

У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество - считал Иосиф Сталин. У очереди в 13 лет тоже есть конкретные авторы.

На протяжении нескольких лет Минстрой региона организовывал аукционы на строительство жилья для детей-сирот по заниженным ценам. Формально, в целях экономии, но по факту выходило, что данные тендеры всегда оказывались в зоне интереса одного строителя панельного жилья.

При этом большинство подрядчиков в регионе работают с кирпичом и им построить дом по цене 32 тысячи за квадратный метр просто нереально, поэтому в торгах они даже не участвовали.

После заключения контрактов фирма Леонида Писного обычно не успевала выполнить взятые на себя обязательства и ввести необходимое количество домов, а уже построенное жилье, чаще всего, не отвечало требованиям качества.

Но, возможно, что чиновники при выборе сдать хоть что-то, или заставить подрядчика исправлять недоделки и уйти в невыполнение программы - выбирали первое.

Так, одних сирот начали заселять в квартиры без окон, с проходными кухнями, без парковок и детских площадок и с прочими «прелестями» социального жилья. А другие продолжали ждать.

На встрече с детьми-сиротами в областной думе зампреду правительства Мигачеву пожаловались обладатели писновских квартир: у нас дом на Панченко, построенный как раз для сирот, квартира угловая весь угол, а это по сути пол квартиры покрыт плесенью и гниет! Чиновник обещал организовать ремонт в доме…

Сейчас ситуация существенно поменялась и в первую очередь за счёт того, что квадратный метр социального жилья в Саратове стал стоить 70 рублей, т.е вырос больше чем в 2 раза. На этих условиях гораздо больше строителей готовы сотрудничать с региональным правительством. Очередь из детей-сирот стала двигаться быстрее, а Леонид Писной почему-то покинул пределы России. Так вышло, - рассказала парламентарий своим подписчикам.