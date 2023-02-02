На пожаре в Ртищево мужчина и женщина получили отравление угарным газом

Вчера вечером, 1 февраля, в Ртищево Саратовской области произошел пожар, двое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В 18:49 дежурный диспетчер получил вызов об огне на четвертом этаже пятиэтажки по адресу Крылова, 9. На место выехали три пожарных расчета, к 19:14 огонь удалось локализовать.

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров, отравление продуктами горения получили мужчина и женщина.

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