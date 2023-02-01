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НовостиОбщество1 февраля 2023 17:20

В Саратове кондуктор выгоняла из автобуса ребенка-инвалида – следователи начали проверку

Роман Хвалин

Саратовское региональное управление СУ СКР проверит информацию о кондукторе автобуса, которая пыталась выгнать из транспорта девочку инвалида. Об этом сообщили в областном следкоме.

Ранее на сегодняшнем расширенном совещании областной думы по вопросу обеспечения жильем детей-сирот представитель несовершеннолетней девочки-инвалида рассказала, что ее слабослышащую воспитанницу пытались вытолкнуть из автобуса Саратов-Энгельс из-за проблем при оплате проезда транспортной картой.

В следкоме региона пообещали вынести процессуальное решение по результатам проверки.

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