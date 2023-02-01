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НовостиОбщество1 февраля 2023 15:35

В Ленинском районе Саратова на четыре дня закроют железнодорожный переезд

Роман Хвалин

В Ленинском районе Саратова для автотранспорта будет недоступен железнодорожный переезд, сообщили в пресс-службе ПривЖД.

Из-за ремонта закроют переезд на 16 км перегона Курдюм-Липовский – ограничения будут действовать с полуночи 1 февраля по полночь 4 февраля.

Водителям предлагают объезжать участок под путепроводом на 21 км перегона Курдюм-Липовский, возле пересечения с Вольским трактом.

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