МЧС предупредило жителей Саратова о тумане и гололедице

Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области объявлен желтый уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили сегодня, 1 февраля, в региональном ГУ МЧС.

Ночью и завтра днем, 2 февраля, на территории губернии прогнозируется туман с видимостью 500 и менее метров, на дорогах сохранится гололедица.

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