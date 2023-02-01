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НовостиОбщество1 февраля 2023 15:12

МЧС предупредило жителей Саратова о тумане и гололедице

Роман Хвалин
Архив КП

Архив КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области объявлен желтый уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили сегодня, 1 февраля, в региональном ГУ МЧС.

Ночью и завтра днем, 2 февраля, на территории губернии прогнозируется туман с видимостью 500 и менее метров, на дорогах сохранится гололедица.

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