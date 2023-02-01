В Саратовской облдуме детский омбудсмен предложила дать возможность быстрее получать квартиры сиротам с детьми

Детский омбудсмен Татьяна Загородняя в облдуме Фото: Евгений Бадиков

Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя предложила выдавать свидетельства на жилье для детей-сирот до 21 года. Об этом она заявила сегодня, 1 февраля, на заседании облдумы, посвященном проблеме обеспечения детей-сирот собственными квартирами.

Загородняя уточнила, что соответствующую инициативу ее аппарат уже направил в региональный парламент.

Напомним, ранее депутаты облдумы одобрили выдачу жилищных сертификатов с 21 года для нуждающихся граждан, оставшихся без попечения родителей. Ранее такие документы, позволяющие приобрести квартиру, можно было получить лишь с 23 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.