В боях СВО погиб житель Марксовского района

Фото: Дмитрий Романов / "ВКонтакте"

В зоне спецоперации погиб житель Марксовского района Саратовской области Иван Антипин. Об этом сообщил сегодня, 1 февраля, глава муниципалитета Дмитрий Романов.

Солдату было 23 года. Он родился в многодетной семье в селе Фурмановка. Антипин закончил школу в Липовке Энгельсского района, а в 2016 году стал студентом Марксовского политехнического колледжа, там он обучался на мастера сельскохозяйственного производства.

Иван служил стрелком в мотострелковом батальоне. Боец погиб 30 декабря 2022 года. Прощание с солдатом пройдет завтра, 2 февраля, в полдень.

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