В Саратовской области в этом году в личные квартиры поселятся более полутора тысяч детей-сирот

В сегодняшнем заседании Облдумы приняли участие сами сироты Фото: Евгений Бадиков

Зампред правительства Саратовской области Павел Мигачев на сегодняшнем заседании регионального парламента сообщил о ситуации с получением жилья от государства детьми-сиротами.

По словам Мигачева, в очереди на получение квартир сейчас стоят 5315 сирот. 3667 из них достигли совершеннолетия – государство должно выдать квартиру всем нуждающимся старше 18 лет.

На осуществление программы выделено 2,2 миллиарда рублей. В минувшем году жилье получили 1100 детей-сирот – 797 из них получили соцвыплаты или сертификаты на покупку квартиры, остальные получили ключи от выданного государством дома.

За 2023 год планируется решить жилищную проблему 1548 сирот – закупить планируется уже около 300 квартир и около тысячи сертификатов. На финансирование проекта, благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, уже выделено три миллиарда рублей.

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