В Саратовской области в 2023 году квартиры или сертификаты на покупку жилья получат около 1500 детей-сирот

Михаил Исаев

Сегодня, 1 февраля, в саратовской облдуме проходит расширенное совещание по проблемам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В вступительной речи председатель регпарламента Михаил Исаев напомнил, что программы по обеспечению жилыми помещениями данной категории граждан реализуются с 2012 года, отметив, что существенные перемены в этой проблеме происходит только в последние пару лет. Исаев напомнил, что они произошли благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

- В текущем году на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, суммарно из всех источников будет выделено 3 миллиарда рублей, порядка полутора тысяч детей-сирот получат квартиры или сертификаты. Это значительно сократит количество очередников. Но задача, которая стоит перед нами – выйти на предоставление жилья или сертификатов детям-сиротам по принципу «год в год». И мы видим, что начиная с 2026 года, возможно это осуществить, - заявил Исаев.

Спикер также напомнил, что поправки в региональное законодательство, позволяющие сиротам получать именные свидетельства с 21 года вместо 23 лет ранее были приняты парламентариями в январе.

- Это то, о чем просили они сами. К этому возрасту у многих уже появляются свои семьи. Получив сертификат, добавив средства материнского капитала, например, можно приобрести хорошую квартиру в Саратове. По прогнозам, к концу первого квартала 2023 года стоимость квадратного метра достигнет показателя в 70,5 тысяч рублей.

Безусловно, порядок реализации данной программы, механизмы и инструменты предусмотрены федеральным и региональным законодательством. На практике же, различных жизненных ситуаций возникает множество. – отметил Михаил Исаев.