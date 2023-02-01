Впервые в Саратовской области будет восстановлен Дом культуры с 130-летней историей

Благодаря нацпроекту «Культура» в этом году большие изменения пройдут в старейшем Доме культуры села Тарлыковка Ровенского района. Об этом сообщает Министерство культуры Саратовской области.

Здание было построено в 1890 году. Первоначально оно предназначалось для священнослужителей и служило молебным домом. В 1937 году помещение переоборудовали под сельский Дом культуры и здание стало центром жизни села: проходят собрания, праздники, народные гуляния, новогодние представления. Дом культуры работает в тесном контакте с образовательными учреждениями села Тарлыковка.

За годы эксплуатации здание приобрело ветхий вид и нуждается в основательной реконструкции.

В результате капитального ремонта Тарлыковский ДК преобразится внутри и снаружи. Измениться внешний вида здания, будет обновлен фасад и входная зона, установлен пандус и поручни. Запланировано приобретение современного оборудования, компьютерной техники. Нацпроект поможет Дому культуры стать доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для всех жителей села учреждение культуры будет комфортным местом для реализации своих творческих способностей.

- Главным принципом нашей работы остается девиз: «Сохраняя традиции – искать новое», - отметила министр культуры Наталия Щелканова

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