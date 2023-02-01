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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 11:16

В Ленинском районе Саратова Renault Sandero протаранила грузовик

Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 31 января, в Ленинском районе Саратова столкнулись грузовой фургон и легковой авто, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В 14:50 у дома по адресу Московский проезд, 1 столкнулись фургон и Renault Sandero, иномаркой управлял 53-летний мужчина.

В аварии пострадали пассажиры «Рено» - 52-летняя женщина и 72-летний пенсионер, их госпитализировали.

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