В Ленинском районе Саратова Renault Sandero протаранила грузовик

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 31 января, в Ленинском районе Саратова столкнулись грузовой фургон и легковой авто, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В 14:50 у дома по адресу Московский проезд, 1 столкнулись фургон и Renault Sandero, иномаркой управлял 53-летний мужчина.
В аварии пострадали пассажиры «Рено» - 52-летняя женщина и 72-летний пенсионер, их госпитализировали.
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