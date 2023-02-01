В Пугачеве будут судить сотрудницу местной администрации за падение 11-летнего мальчика с высоты

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области пройдет суд по делу о падении ребенка с высоты, сообщили в региональном СУ СКР.

Как выяснили следователи, происшествие случилось днем 26 июля прошлого года в Пугачеве на улице Гоголя. 11-летний мальчик залез в заброшенное здание, а через какое-то время упал с высоты второго этажа.

Ребенок получил тяжелые травмы, в медучреждении ему потребовалась операция. Теперь дело по статье о халатности возбудили против одной из сотрудниц администрации Пугачевского района.

Следователи считают, что женщина могла закрыть доступ к заброшенному зданию, но не сделала этого, что привело к тяжелому вреду для здоровья школьника. Дело было передано в суд.

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