В Саратовской области 214 классов закрыты на карантин

За сутки в Саратовской области до 214 выросло число классов, отправленных на карантин по ОРВИ и гриппу. Об этом сообщает региональное министерство образования.

В связи с выявленными случаями гриппа и ОРВИ еще вчера не учились 151 класс в 59 школах в Балаковском, Вольском, Духовницком, Екатериновском, Ивантеевском, Краснокутском, Марксовском, Петровском, Пугачевском, Самойловском, Турковском, Федоровском, Энгельсском районах, ЗАТО Светлый и Саратове. Закрытым остается детский сад N193 в Саратове и 5 школ в Вольском и Энгельсском районах, а также в областном центре.

Закрыты и 15 групп в 11 детсадах в ЗАТО Светлый, Калининском, Озинском, Петровском, Самойловском районах и Саратове.

Полностью закрытых профорганизаций нет.