На содержание и зарплаты чиновников в Саратовской области за 2022 год потратили 47,8 миллиардов рублей

Министерство финансов Саратовской области отчиталось о тратах на чиновников за прошлый год и уточнило новое число госслужащих в регионе.

Так, на 1 января 2023 года на гражданской государственной службе в регионе находилось 2364 работника. В прошлом году чиновников в области было на 49 человек меньше. На зарплату им за минувший год ушло 2,5 миллиарда рублей, что на 700 миллионов больше, чем годом ранее.

Работников областных госучреждений за год стало меньше, два года назад их было 81044, ныне же – 79957. При этом, в 2021 на содержание служащих потратили 41,8 миллиарда рублей, а в 2022 – 45,3 миллиарда.

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