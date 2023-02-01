В Саратове найден похититель телефона за 129 тысяч рублей

В Саратове полицейские раскрыли кражу дорогостоящего телефона, потерянного на мусорке.

Как информирует региональное ГУ МВД, в отдел полиции № 3 18 января обратилась 26-летняя горожанка. Она рассказала, что обронила у мусорного бака телефон, стоимостью 129 тысяч рублей. С ее слов, в чехле также находилась банковская карта, которой неизвестные стали оплачивать покупки. Со счета успели списать 2 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен оператор мусоровоза, который и нашел смартфон рядом с баками. На допросе мужчина сразу признался, что продал гаджет, а деньги с карты потратил.

Заведено уголовное дело о краже. Саратовцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.