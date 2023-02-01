кадры: Энгельс онлайн

Жителей Энгельса возмутил таракан в детском саду. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 31 января, в городском сообществе «Энгельс онлайн» подписчик выложил кадры с тараканом, бегающим по стене в коридоре энгельсского детского сада №78 .

— Неподалеку пищеблок, по лестнице носят еду на второй этаж в группы. Так называемая борьба «проводится» не один раз в пятницу просили забрать детей раньше под предлогом проведения обработки в саду, но тараканы как бегали, так и бегают, — возмущается автор видео.

В комментариях официальный ответ дала администрация Энгельсского района. По словам чиновников, необходимые мероприятия проводятся ежемесячно специализированной организацией ООО «Компания АС». Вопрос санитарного состояния детского сада стоит на контроле заведующего образовательной организации.

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