фото: Саратов онлайн

Жителей Заводского района терроризирует стая из десяти собак . Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Саратов онлайн» сегодня, 1 февраля появился пост от одного из подписчиков. Жители Заводского района вновь жалуются на бродячих собак. По словам автора публикации, пожелавшего остаться анонимным, ситуация выходит из-под контроля.

— О наболевшем коротко - собаки! Живем в пяти минутах от школы, но не можем отпустить ребенка одного, так как постоянно обитает рядом стая собак. Изо дня в день появляется информация о покусанных людях, и, к сожалению, ничего не меняется. Это дорога к двум детским садам и школе № 78. Заводской район, Миллеровская, 24 и 26» ,— пишет автор поста.

На фотографии, приложенной к посту, действительно крупная стая в 10 животных.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.