Перевозчикам Саратовской области повысили компенсацию за проезд льготников

В Саратовской области повысили размер компенсации за перевозку льготников в общественном транспорте. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на портале правовой информации региона за подписью губернатора Романа Бусаргина.

В этом году с 1 января по 31 мая за проезд одного льготника в муниципальных и междугородних автобусах, а также электротранспорте перевозчикам будет компенсировано 15 рублей, а с 1 июня – 20 рублей.

Изменения тарифов не коснутся автобусов, курсирующих между Саратовом и Энгельсом, водный транспорт, соединяющий города региона, и железнодорожный пригородный транспорт.

Постановление вступает в силу с 31 января и коснется всех договоров, заключенных с начала 2023 года.

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