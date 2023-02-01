Под Балашовом «Волга» столкнулась с фурой – оба водителя оказались в больнице

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 31 января, в Балашовском районе Саратовской области произошло ДТП с участием грузовой машины, пострадали двое, – сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автоавария произошла около 9 утра на трассе соединяющей Саратов и Балашов. Фура Renault Magnum, которую вел 47-летний мужчина столкнулась с «Волгой» – ей управлял 34-летний водитель.

Оба участника столкновения получили травмы и оказались в больнице.

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