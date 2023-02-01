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НовостиОбщество1 февраля 2023 7:10

Наблюдающуюся в противотуберкулезном диспансере девушку удалось госпитализировать только принудительно

Роман Хвалин

В Энгельсе суд одобрил иск прокуратуры о принудительной госпитализации 19-летней девушки, сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в релизе, покровчанка состояла на учете в ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» и должна была проходить лечение в стационаре, но уклонялась от него.

Так как заболевание представляет опасность для окружающих, прокуратура в своем иске потребовала принудительно отправить горожанку на лечение длиной в год. Суд одобрил требования надзора.