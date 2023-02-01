Жители Саратовской области совершили 7 млн поездок с использованием льготных транспортных карт. Об этом сообщает региональный минтранс.

В январе этого года жители Саратовской области воспользовались льготной транспортной картой более 2,1 млн раз, всего с введения транспортных карт 1 ноября 2022 года совершено более 7 млн поездок. На сегодняшний день выдано 166 тысяч транспортных карт.

На февраль этого года пополнить карты можно до 14 февраля включительно. У оплативших 25 поездок на февраль, есть возможность докупить еще 25 поездок. Стоимость 25 льготных поездок составляет 75 рублей.

Льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно.