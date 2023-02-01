В Саратовской области за сутки зарегистрировано 146 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00 1 февраля, общее количество заболевших в области составило 304 065 человек. Выздоровели с начала эпидемии 296 881 человек, из них 152 — за прошедшие сутки.

Самый большой прирост заболевших традиционного в крупных районах и областном центре - в Саратове — 83, Энгельсском районе — 26, Балаковском — 21, Балашовском — 10 .

У тринадцати заболевших выявили пневмонию.