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НовостиОбщество1 февраля 2023 5:48

Бусаргин: в микрорайоне «Аэропорт» должна быть вся необходимая инфраструктура

В микрорайоне «Аэропорт» планируется возвести около 1 млн квадратных метров жилья
Евгений Бадиков
фото: Пресс-служба правительства

фото: Пресс-служба правительства

Бусаргин: в микрорайоне «Аэропорт» должна быть вся необходимая инфраструктура. Пресс-служба губернатора.

Губернатор Роман Бусаргин провел совещание по вопросу застройки территории бывшего аэропорта «Центральный» в Саратове.

По словам губернатора, в данный момент подготавливается проектно-сметная документация по техническому присоединению участка к системам водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. По другим видам коммуникаций аналогичная работа начнется в ближайшее время.

Застройкой территории будут заниматься несколько организаций. Роман Бусаргин подчеркнул, что нагрузку по социальной инфраструктуре необходимо разделить между ними в равной степени. В микрорайоне «Аэропорт» планируется возвести около 1 млн квадратных метров жилья.

- После ухода подрядчиков и застройщиков на этой территории не должно остаться проблем. В микрорайоне должна быть вся необходимая инфраструктура, и возводить ее необходимо одновременно с жильем, - обратил внимание глава региона.