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Офицер из Саратовской области получил награду за личное мужество и отвагу в ходе СВО. Об этом рассказал глава Ивантеевского района Василий Басов.

По словам чиновника, уроженец Ивантеевки старший лейтенант Вадим У. отмечен несколькими наградами. Выпускник Михайловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. За освобождение города Лисичанска, за личное мужество и отвагу офицер награжден медалью Суворова.

- Везде, где бы ни служил наш земляк, ему достаются ответственные поручения, и он с ними отлично справляется. Такие люди — гордость нашего района, гордость страны, - пишет глава района.