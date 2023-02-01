Февраль начнется для саратовцев с тумана и небольших осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Сегодня, 1 февраля, в Саратове температура колеблется от -10 с утра до -2 градусов днем, Небо затянуто плотными облаками. Ветер южный и юго-восточный, скоростью 5-10 м/c. С утра - туман, видимость 500-1000 метров.

В Саратовской области установится переменная облачность, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), изморось, туман с видимостью до 1000 метров. Ветер дует южной четверти, со скоростью 5 - 10 м/с. Температура колеблется от -1 до -8 градусов, местами в Левобережье столбик термометра опустится до -13 градусов.