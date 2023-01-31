151 школьный класс в Саратовской области ушли на карантин. Об этом сообщает региональное министерство образования.

В Саратовской области на карантин закрылись сразу несколько образовательных учреждений.

Причиной закрытия послужили выявленные случаи ОРВИ и гриппа.

На карантин ушел 151 класс в 48 школах Балаковского, Вольского, Духовницкого, Калининского, Краснокутского, Петровского, Пугачевского, Романовского, Советского, Турковского, Федоровского, Энгельсского районов и Саратова. Закрытыми оказались четыре школы в Вольском и Энгельсском районах и два детсада – в Саратове и Самойловском районе.

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