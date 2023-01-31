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НовостиПроисшествия31 января 2023 17:28

В Саратове за вечер эвакуировали четыре торговых центра

Евгений Бадиков

В Саратове за вечер эвакуировали четыре торговых центра. Об этом сообщают горожане в социальных сетях.

Сегодня вечером, 31 января, появились сообщения об эвакуациях из торговых центов "Триумф Молл", "Сити Молл", "Оранжевый", "Город".

Работников и посетителей просят покинуть помещения, работают экстренные службы и полиция.

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