фото: УФСИН

В Саратовской колонии выбрали победительницу конкурса «А ну-ка, девушки!». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Саратовской области.

К пяти турам первого этапа IV Всероссийского конкурса участницы женской колонии города Вольска готовились несколько месяцев. Конкурсантки соревновались в кулинарном мастерстве, искусстве моделирования одежды и умением создавать яркий и запоминающийся сценический образ. Участие приняли пять девушек от 21 до 37 лет из Москвы, Краснодарского края, Балаково, Саратова и Энгельса.

По сумме баллов в пяти турах победительницей конкурса «А ну-ка, девушки!» стала двадцатидвухлетняя Алена из Москвы. Свою победу конкурсантка, отбывающая семилетний срок, посвятила маме, которая очень ждет ее возвращения домой.