Глава Энгельсского района побывал на завтраке в двух городских школах

Фото: Дмитрий Плеханов / Телеграм

Сегодня, 31 января, глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов посетил с проверкой две городские школы, о чем рассказал в своем Телеграм-канале.

Глава муниципалитета побывал на завтраке в двух школах Энгельса- 26-й и 7-й. Плеханов отметил, что исправлено много ошибок, которые были выявлены в прошлом году. Замечания были как по качеству блюд и продуктов, так и по ведению документации и соблюдению санитарных норм. Теперь, с новым поставщиков школы прошли проверку.

Единственный минус - завтраку младшеклассники предпочитают газированные напитки с булками. Возможно, по мнению главы муниципалитета, дети еще не привыкли к новому утреннему меню.

— Уважаемые родители! Хотел бы обратить ваше внимание на этот момент. Качество питания мы, со своей стороны, и дальше будем контролировать и стараться повышать. Вас прошу по-семейному помочь с культурой питания и формированием правильных пищевых привычек у детей. Начиная с младшей школы, вплоть до выпускного, — заявил Дмитрий Плеханов.

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