В Аткарске «Нива Шевроле» вылетела с дороги в кювет

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня днем, 31 декабря, в Аткарске произошла автоавария, один человек пострадал. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по региону.

По сведениям дорожной полиции, в 15:53 водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и улетел с дороги в кювет. Авария произошла у дома по адресу Карла Маркса, 157.

Пассажир внедорожника 1985 года рождения пострадал, его доставили в больницу.

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