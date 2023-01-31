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НовостиОбщество31 января 2023 13:31

В Саратовскую область закупят «умные» комбайны

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 31 января, на онлайн-брифинге первый замминистра сельского хозяйства Саратовской области Дмитрий Уполовников сообщил, что в регион закупят комбайны с искусственным интеллектом.

Как уточнил чиновник, техника работает на искусственном интеллекте с машинным зрением. Оператор-комбайнер лишь наблюдает за процессом работы – машины сами распознают препятствия в поле и различные типы сельхозкультур.

Уполовников уточнил, что комбайны работают не на технологии автопилота.

- Автопилот работает по запланированным трекам. А это машина, которая способна думать и принимать решения в той или иной ситуации, - отметил первый замминистра.

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