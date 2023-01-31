Жителю Саратова вынесли приговор за преступление 16-летней давности

Фото: СУ СК по Саратовской области

Жителю Саратова вынесли приговор за преступление, совершенное 16 лет назад. Об этом рассказали в СУ СК по Саратовской области.

Преступление было совершено 10 августа 2006 года возле дома по улице 3-й Московский проезд. Подсудимый вместе с двумя приятелями напал на прохожего. У жертвы отобрали личные вещи на сумму более 130 тысяч рублей. При этом 39-летний обвиняемый, которому на тот момент было 23 года, ударил пострадавшего по голове, в результате чего тот вскоре умер.

Двое приятелей обвиняемого ранее уже были осуждены, а сам 39-летний в 2007 году был объявлен в федеральный розыск. В сентябре 2022 года сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Саратовской области при поддержке оперативников ГУ МВД задержали беглеца. В итоге суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

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