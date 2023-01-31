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НовостиОбщество31 января 2023 13:07

Саратовчанка пожаловались Ладе Мокроусовой на затопленный подвал

Глава Саратова провела встречу с жителями
Роман Хвалин
Фото: Лада Мокроусова / Телеграм

Фото: Лада Мокроусова / Телеграм

Саратовчанка пожаловались Ладе Мокроусовой на затопленный подвал. Глава Саратова провела встречу с жителями. Об этом сегодня, 31 января, в своем Телеграм-канале пишет мэр города.

Во время приема рассматривался ряд вопросов, волнующих граждан. Один из насущных-неудовлетворительная работа управляющих компаний и коммунальное хозяйство.

Жительница Октябрьского района пожаловалась Мокроусовой на затопленный подвал дома по улице Рабочая. Саратовчанка посчитала нужным не оставлять вопрос без внимания. Также, житель Ленинского района попросил обратить внимание на несоответствующую работу управляющей компании своего дома.

Лада Мокроусова поручила проработать поднятые на встрече вопросы руководителям структурных подразделений. Все обращения мэр города взяла под личный контроль.