В Саратовской области на судебного пристава завели уголовное дело за помощь в уклонении от долгов. Об этом сегодня, 31 января, сообщает прокуратура региона.

Судебный пристав составлял фальшивые акты обстоятельств, которые уклоняли должников от оплат. Как выяснилось, такой «помощью» воспользовались 22 должника.

В частности, сотрудник УФССП указал в документах ложную информацию – якобы никакие сведения о должнике невозможно было получить.

В отношении пристава возбуждено уголовное дело.

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