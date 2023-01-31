Новый «Москвич» начнут поставлять в Саратов уже в феврале

Фото: завод "Москвич"

Поставки автомобилей «Москвич-3» в Саратов начнутся уже в феврале, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного завода.

Автопредприятие определило два десятка дилерских центров в 12 городах России, куда планируется начать отгрузки в ближайший месяц – это Саратов, Воронеж, Казань, Волгоград, Самара, Ставрополь, Челябинск, Оренбург, Омск, Пермь, Красноярск и Тюмень.

Как уточнили на «Москвиче», всего на данный момент дилерская сеть в России представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах, в ближайшее время число городов планируется увеличить до 25.

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