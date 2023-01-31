Директор саратовской фирмы пытался дать взятку чиновнику за доступ к госконтракту

УФСБ по Саратовской области

В Саратове на директора фирмы завели уголовное дело о даче взятки, сообщили в региональном СУ СКР.

Как выяснило следствие, в прошлом году фигурант уголовного дела и его подчиненный пришли к работнику госучреждения «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» с предложением допустить их до работы по государственному контракту – за услуги чиновника предложили взятку в 750 тысяч рублей.

Сотрудник госучреждения согласился, но передал информацию о мздоимцах в региональное УФСБ. Злоумышленников задержали с поличным при передаче первой части «вознаграждения» в 100 тысяч рублей.

На мужчин заведено уголовное дело о даче взятки в крупном размере должностному лицу за совершение незаконных действий. Суд избрал меру пресечения обвиняемым – они находятся под домашним арестом. Силовики продолжают расследование.

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