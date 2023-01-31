В Саратовской области на границе с Республикой Казахстан восстановят разрушенный мост

Фото: Минтранс Саратовской области

На границе с Республикой Казахстан восстановят разрушенный мост. Об этом сегодня, 31 января, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Мост расположен в 10-15 км от границы с Казахстаном, в Перелюбском районе. В период паводка движение по мосту было закрыто по причине просевшей опоры сооружения. Объездная дорога в подобный период бывает затоплена. Из-за этого жители Куцебы и Тараховки не могут попасть в ближайшие населенные пункты, а также в центр Перелюба.

Специалисты областного минтранса посетили местных жителей и выслушали обо всех сложностях, которые им доставляет ситуация с дорогой.

Восстановление моста через овраг Широкий включено в списки объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Напомним, что в этом году средства нацпроекта, помимо дорог, разрешили направлять также и на мосты.

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