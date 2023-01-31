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НовостиОбщество31 января 2023 11:14

После обрушения штукатурки в саратовской гимназии безопасность детей в ней будут проверять ежедневно

Прокуратура пришла к выводу, что в заведении не следили должным образом за безопасностью обучающихся
Роман Хвалин
Фото: Саратов онлайн

Фото: Саратов онлайн

Региональная прокуратура отчиталась о результатах проверки по факту обрушения штукатурки в саратовской гимназии №4.

Речь идет о событиях 18 января, тогда в корпусе учебного заведения обрушился большой кусок штукатурки, он рухнул на лестницу рядом с учащимися, к счастью, никто не пострадал.

Надзор пришел к выводу, что безопасности детей в гимназии уделялось недостаточное внимание, после беседы с прокуратурой директор учебного заведения нанял рабочих, они сняли со стен отслоившуюся штукатурку.

В гимназии по решению прокуроров будут проводить ежедневные осмотры.

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