После обрушения штукатурки в саратовской гимназии безопасность детей в ней будут проверять ежедневно

Фото: Саратов онлайн

Региональная прокуратура отчиталась о результатах проверки по факту обрушения штукатурки в саратовской гимназии №4.

Речь идет о событиях 18 января, тогда в корпусе учебного заведения обрушился большой кусок штукатурки, он рухнул на лестницу рядом с учащимися, к счастью, никто не пострадал.

Надзор пришел к выводу, что безопасности детей в гимназии уделялось недостаточное внимание, после беседы с прокуратурой директор учебного заведения нанял рабочих, они сняли со стен отслоившуюся штукатурку.

В гимназии по решению прокуроров будут проводить ежедневные осмотры.

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